Viroloog Steven Van Gucht: "Paaspauze heeft niet geleid tot scherpe daling van de cijfers"

De coronacijfers zijn licht aan het dalen, en dat is goed nieuws. Maar de scherpe daling die de paaspauze had moeten brengen, is er nog niet gekomen. Aldus de woordvoerders op de persbriefing van Sciensano. Pro memorie: de paaspauze was ingegaan één week voor de start van de paasvakantie en heeft in totaal 3 weken geduurd.