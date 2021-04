Vrijwilligers met een hond gaan wandelen met mensen die alleen zijn of nood hebben aan wat beweging in Sint-Katelijne-Waver

"Het zijn mensen die ook al heel lang hebben binnen gezeten en die nu in groepjes van vier gaan wandelen, samen met een hond. We zijn trouwens nog altijd op zoek naar vrijwillgers met een viervoeter. Nu de buitenbubbel wat groter wordt, willen we het project ook uitbreiden naar de hele gemeente", legt schepen Sarah De Keyser (CD&V) uit. Eén van de eerste deelnemers is rusthuisbewoner Mariette De Clerck: "Bewegen is belangrijk. Ik heb lang aan zee gewoond en daar gingen we ook regelmatig dansen. Toen ik ouder werd, ben ik terug naar hier gekomen om dichter bij de kinderen te wonen. Vroeger stond ik elke morgen om 6 uur op en ging ik 3 kilometer lopen. Nu heb ik een nieuwe knie en moet ik heel voorzichtig zijn. Als de zon schijnt, wil ik gerust vaker zo'n wandeling doen."