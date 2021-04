5 redenen waarom de zomervakantie nu aanpassen geen goed idee is

Ik durf stellen dat de leerachterstand op onze school (een ASO-school in een provinciestad) eerder beperkt is. Het merendeel van de leerlingen heeft de intellectuele capaciteiten en de ondersteuning van thuis uit om zelfstandig leerstof te verwerken. Doordat er geen uitstappen en uitwisselingen zijn, is het lesverlies voorlopig heel erg beperkt.

Waar we wél op botsen is een motivatieprobleem. De online lessen en het beperkte contact met leeftijdsgenoten weegt zwaar op onze leerlingen. Onze leerkrachten en leerlingenbegeleiding doen er alles aan om te verhinderen dat er leerlingen uitvallen of afhaken, maar eenvoudig is het niet. Hoewel de samenwerking met partners als het CLB uitstekend verloopt, merken we dat ook hun draagvlak niet eindeloos is.

Deze leerlingen nu uitleggen dat hun schooljaar twee weken langer zal duren, zal hun motivatie niet doen stijgen.