Wat is cryptomunt "dogecoin" die als parodie begon? En moet je erin investeren? Vijf vragen en antwoorden

Digitale munt, cryptomunt of virtuele munt: het zijn allemaal verzamelnamen van munten zoals dogecoin of bitcoin. De digitale munten zijn al enkele jaren aan een stevige opmars bezig. Hun populariteit is mede te danken aan hun grote stijging in waarde. Digitale munten zoals de immens populaire bitcoin zijn nu al meer 47.000 euro waard. Vier jaar geleden schommelde dat nog rond 3.000 euro. Dat lijkt wel op een goede investering. Maar voordat je ergens in investeert is het belangrijk om nog eens alles op een rijtje te hebben. Is dogecoin wel echt een goede investering?