Wullepitmolen in Kortemark wordt uit elkaar gehaald: “Houten balken zijn aangetast door kevers”

In Zarren, bij Kortemark, halen werkers vandaag de Wullepitmolen uit elkaar. De molen werd 20 jaar geleden al eens gerenoveerd, maar nu blijken er klopkevers in te zitten die aan belangrijke houten balken wreten. “De steenbalk binnen in de molen is kapot en uit veiligheidsmaatregelen is het dus beter dat die nu op de grond komt”, zegt molenbouwer Kris Wieme.