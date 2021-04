Zanger Morrissey boos omdat "The Simpsons" de draak steken met hem: "Complete domheid"

De aflevering "Panic in the streets of Springfield" werd afgelopen zondag uitgezonden in de Verenigde Staten. Dochter Lisa raakt er geobsedeerd door een muziekgroep, The Snuffs, en sluit vriendschap met de zanger, Quilloughby. Dat personage is een jonge, depressieve zanger die vegan is en een kuif heeft, net zoals Morrissey in de jaren 80. Maar uiteindelijk blijkt Quilloughby niet meer dan een product van haar verbeelding te zijn. Lisa's droom slaat aan diggelen wanneer Quilloughby op het podium verandert in een grijze, vleesetende man met overgewicht die harde standpunten tegen migranten verkondigt.

Morrissey, de zanger van de Britse cultband The Smiths, wordt nergens bij naam genoemd, maar de gelijkenis is wel duidelijk. Er zijn meerdere links naar hem en naar The Smiths. "Panic in the streets of Springfield" bijvoorbeeld is een allusie op de hit "Panic", en The Snuffs zingen nummers als "How late is then", "Hamburger homicide" en "Everyone is horrid except me and possibly you", allemaal verwijzingen naar nummers van The Smiths en Morrissey.

De stem van het personage Quilloughby wordt ingesproken door de Britse acteur Benedict Cumberbatch, onder meer bekend van de reeks "Sherlock" en de film "The imitation game".