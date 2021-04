Zomervakantie inkorten zodat leerlingen hun leerachterstand kunnen inhalen?

De leerlingen van KSD, Katholieke school Diest vinden het geen goed idee om de zomervakantie in te korten. "Ik vind het goed zoals het nu is, want we moeten het hele jaar door al hard werken dus we verdienen die lange vakantie", zegt een leerling. "Zeker in deze coronaperiode heeft de jeugd er nood aan om twee maanden alles te kunnen loslaten." Een andere leerling voegt er nog aan toe: "Als ze de zomervakantie twee weken zouden inkorten, zou ik die weken wel aan de herfst- en de krokusvakantie toevoegen."