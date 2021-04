3 gewonden na ongeval met schoolbus in Beerse

Rond 7.45 uur is een ongeval gebeurd met een bus met schoolkinderen op de Antwerpseweg in Beerse. De bus botste er kop-staart met een auto. De bus kwam tot stilstand tegen een elektriciteitskast.

In de bus zaten 6 kinderen van VIBO Den Brem, een school voor buitengewoon onderwjis in Oud-Turnhout. De kinderen raakten niet gewond en werden opgevangen in een school vlakbij in de Bareelstraat in Beerse. De kinderen zijn wel erg geschrokken. Ze werden ondertussen met een andere bus overgebracht naar hun school waar hun ouders de kinderen kunnen ophalen.



Bij het ongeval raakten 3 personen gewond. De bestuurder van de bus is zwaargewond en de begeleidster is lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. De autobestuurder is ook naar het ziekenhuis.



Door het ongeval was de N12 een tijdje versperd. Ondertussen is de rijbaan vrijgemaakt.