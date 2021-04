‘Collegium’, 'Spectrum’ en ‘Practicum’ zijn de nieuwe namen voor ASO, TSO en BSO in College ten Doorn in Eeklo: “Unieke namen om hokjesdenken en watervalsysteem af te leren”

De termen ASO, TSO en BSO verdwijnen in alle middelbare scholen, als in september de Vlaamse hervorming van het secundair onderwijs ingaat. Maar College ten Doorn in Eeklo zal in de plaats daarvan zelf gekozen namen gebruiken. Want “de nieuwe officiële namen klinken niet goed en verwijzen nog te veel naar wat de leerlingen kennen en kunnen”, zo luidt het. College ten Doorn wil met de nieuwe namen komaf maken met het hokjesdenken en het watervalsysteem. Daarbij belanden jongeren soms in het beroepsonderwijs omdat het niet lukt in het algemeen of technisch onderwijs. “Dat maakt van het beroepsonderwijs bijna een minderwaardige richting, die ze helemaal niet is”, zegt directeur Annick Willems van ten Doorn.