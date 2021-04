Hove trekt omstreden alcoholverbod weer in

Maar Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V) had gevraagd aan burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) om het alcoholverbod in te trekken. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen en is aan ons bevestigd. Volgens haar is het burgemeestersbesluit over het alcoholverbod juridisch niet in orde. En als het tot een klacht komt, dan kan het nietig verklaard worden.

"Het probleem is dat niet in concreto wordt aangegeven wat het specifieke probleem is en waarom het noodzakelijk is om dit besluit te nemen en of het ook effectief een antwoord is op het probleem dat is vastgesteld. Ik betwist niet dat heel wat lokale besturen geconfronteerd worden met sluikstorten en ik vind dat echt een probleem maar het moet wel goed gemotiveerd zijn. Bovendien moeten dergelijke algemene besluiten ook bekrachtigd worden door de gemeenteraad", zegt provinciegouverneur Cathy Berx aan Radio 2 Antwerpen. Gouverneur Berx vroeg om het burgemeestersbesluit in te trekken en na te gaan of er een andere aanpak mogelijk is.

De burgemeester is dus op die vraag van de gouverneur ingegaan, maar laat weten nog altijd achter een verbod te staan. "We zitten nu samen om het burgemeestersbesluit juridisch correct te maken."