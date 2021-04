Het beroep van een astronaut spreekt tot de verbeelding maar wat hebben astronauten eigenlijk al verwezenlijkt? Hoe nuttig zijn hun werkzaamheden in de ruimte? En hoe realistisch is het om ooit buitenaards leven te ontdekken of zelf naar de ruimte te reizen? Vragen van Louise Hoedt voor lucht- en ruimtevaartingenieur Stijn Ilsen.