Australië trekt niet naar Rotterdam, maar neemt van "down under" deel aan het Songfestival

De Australische inzending voor het Eurovisiesongfestival dit jaar zullen we niet live vanop het podium in Rotterdam te zien krijgen. Volgens de Australische omroep SBS is het door de coronamaatregelen niet doenbaar om een delegatie naar de andere kant van de wereld te sturen. Toch zal zangeres Montaigne met haar lied "Technicolour" wel degelijk deelnemen aan de liedjeswedstrijd, vanop (verre) afstand dankzij een vooropname: een unicum in de geschiedenis van het Songfestival.