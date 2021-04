"Ballenkok" Wim Ballieu: "Wij hebben geen muizen in onze Balls & Glory in Brussel"

Wim Ballieu, dat is de man van de gevulde gehaktballen. Hij heeft verschillende restaurants in heel Vlaanderen. Maar in de Balls & Glory, aan de Beurs in Brussel zouden muizen rondlopen. Dat is gebleken na een controle van het voedselagentschap.

Wim spreekt dat tegen bij Sonny Vanderheyden in de middag op Radio 2 in Vlaams-Brabant. Toch moet hij ook iets toegeven: "Ik ben even hard geschrokken van de krantenkop gisteren. Het klopt dat we in 2019 een controle hebben gekregen en dat er in onze afvalkelder uitwerpselen gevonden zijn van ongedierte. Toch hadden we om de twee weken een extern bedrijf dat ongedierte kwam bestrijden. Er zijn nooit muizen of ratten op andere plaatsen gesignaleerd, we hebben ons restaurant ook nooit moeten sluiten. We hebben ook wel een aantal potten fout gelabeld als vers product terwijl die langer houdbaar waren. Daar worden we nu voor gedagvaard, maar ik ben er vrij gerust in. Maar wie een foutje maakt moet het uitleggen, dat is maar logisch."