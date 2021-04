Bomen vernield met bijl in privébos in Meerbeek: “Waarom moet men de natuur vernielen?”

Jo Vansteenvoort heeft een stukje privébos in Meerbeek bij Kortenberg. Geregeld komen er wandelaars en fietsers. Daarmee heeft Jo geen probleem, wel met de vandalen die er deze week aan het werk waren. “We constateerden dat iemand, of enkelen, aan de slag waren gegaan met een bijl. Vier eiken zijn op manshoogte afgekapt, zonder bedoeling want de bomen liggen er nog altijd. Ook een eik van zo’n 50 jaar oud is helemaal ontschorst, die boom is onherstelbaar beschadigd. Wie haalt het nu in zijn hoofd om zoiets te doen?”