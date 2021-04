Buitenspeeldag, buitenspeelweek of buitenspeeljaar: keuze genoeg in Oost-Vlaanderen

Oudenaarde koppelt ook een andere uitdaging aan het buitenspeeljaar: "1.000 uur de deur uit". Dat moet iedereen, jong en oud, aanzetten om meer buiten te komen. "Ze kunnen een kaart krijgen met 1.000 lege bolletjes", legt de schepen uit. "Telkens ze een uur buiten geweest zijn, kunnen ze zo’n bolletje inkleuren. Tuurlijk, in een dag zijn maar 24 uur, en er zijn maar 365 dagen in een jaar. Dat betekent dat ze zowat 3 uur per dag moeten buiten zijn, als ze de kaart willen vol krijgen. Dat moet lukken", vermoedt Dossche.

"Het gaat trouwens niet alleen om sporten en spelen", gaat ze verder. "Gewoon eens buiten eten, of samenkomen in de buurt, telt ook mee. De bedoeling is vooral dat mensen minder binnen blijven en dus meer de buitenlucht opzoeken. Dat is veel waard.”



Luister hier naar het gesprek met schepen Julie Dossche over het buitenspeeljaar in Oudenaarde, of lees eronder verder: