Stoepkrijt en ijsjes voor Kempense kinderen op Buitenspeeldag

Vorig jaar kon de Buitenspeeldag niet doorgaan, maar dit jaar laten de coronaregels het wel toe. "Het is een initiatief dat haalbaar is in coronatijden en we nodigen alle kinderen uit om buiten te spelen. Het kan, het mag en het moet", zegt Rob Guns (CD&V), schepen van Jeugd in Kasterlee in "Start Je Dag".

Kasterlee deelt samen met de Kinderraad doosjes stoepkrijt uit aan alle kinderen van de lagere scholen. "Die zijn begin deze week op alle scholen geleverd", zegt Guns. "Er is ook een educatieve boodschap aan verbonden. Op elk doosje staat een QR-code met een link naar de duurzame ontwikkelingsdoelen die we vanuit de gemeente willen behalen."