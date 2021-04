Buitenspeeldag in Riemst verspreid over 9 dorpen door  coronamaatregelen 

In totaal namen zo'n 150 kinderen deel aan de activiteiten van de Buitenspeeldag in Riemst. Ze werden in groepjes van tien begeleid door monitoren. De kinderen konden onder andere honkbal, voetbal, tennis en andere spelletjes spelen.

"We hebben corona-bubbel gewijs gezocht naar manieren om de Buitenspeeldag te kunnen laten doorgaan", vertelt schepen van jeugd Peter Neven (CD&V). "Daarom zijn de activiteiten verspreid over negen dorpen. Het doel is om de kinderen te laten genieten van de buitenlucht en van het buitenspelen, zodat ze niet de hele tijd binnen moeten blijven zitten."