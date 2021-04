Buitenspeelkaart brengt spelende kinderen samen in Oostkamp: "Hang ze op en leer elkaar beter kennen"

"In Oostkamp bestaat er al een burenhulpkaart", zegt kinderburgemeester Mathijs De Metter (11). "Via die kaart kunnen mensen aangeven dat ze hulp nodig hebben. In de kindergemeenteraad hebben we beslist om ook een buitenspeelkaart in het leven te roepen. Zo kunnen we spelende kinderen bij elkaar brengen."

"We hopen dat de drempel om bij elkaar aan te bellen minder groot wordt en dat kinderen elkaar sneller leren kennen", gaat Mathijs voort. "We roepen daarom alle Oostkampse kinderen op om de kaart op te hangen aan het raam en zo aan de andere kinderen in de straat te tonen dat ze samen buiten willen spelen."