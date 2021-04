Burgemeester Halle roept inwoners op: "Kom niet in het weekend naar het Hallerbos, maar tijdens de week" 

Naast de bijkomende maatregelen is er ook nog de opmerkelijke oproep van de burgemeester naar zijn inwoners toe. "In het weekend zakken heel wat mensen van buiten Halle, voornamelijk Brusselse expats, naar het bos af. Daarom wil ik mijn inwoners vragen om tijdens de week van de boshyacinten te genieten. Dan is het er rustiger en dus veel aangenamer. Als de Hallenaren mijn oproep volgen kunnen we het aantal bezoekers beter spreiden. Want het bos afsluiten is onbegonnen werk. Er zijn zoveel in- en uitgangen dat het onmogelijk is om dat te doen."