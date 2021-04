Roger en Francine uit Heule zagen kloosterkapel in vlammen opgaan: "Dit is een groot verlies"

Roger en Francine beleefden gisteren de brand vanop de eerste rij. "Mijn man maakte mij gisteren wakker en vertelde me dat er brand was en dat we ons huis moesten verlaten. Wij wonen hier al 55 jaar en het was verschrikkelijk om de kapel zo te zien. Alles stond in vuur en vlam om 6.30 uur", zegt Francine. Na de brand is zuster Annie hen even komen opzoeken. "Wij wonen hier al jaren en kennen de zusters goed. Ik was altijd aanwezig wanneer de zusters een begrafenis of misviering organiseerden. We hadden veel contact met hen. Zuster Annie was gisteren heel emotioneel door het hele gebeuren", zegt Roger.

"Natuurlijk waren we ook bang dat de brand op ons huis ging overslaan. Het ging allemaal heel snel, dus we hadden er ongelofelijk veel schrik voor. We vreesden dat ook wij schade zouden hebben, maar wij zijn gelukkig gespaard gebleven", vult Fracine aan. Roger en Francine werden, net zoals andere buurtbewoners, uit voorzorg geëvacueerd. "Ze hebben ons heel warm opgevangen. Om 16.30 uur kregen we het nieuws dat we terug naar huis konden gaan. Er moest natuurlijk nog gecontroleerd worden of het niet te veel naar rook stonk. Maar dat viel uiteindelijk allemaal wel mee", zegt Francine.

Wat er zal gebeuren met de kapel en het klooster is nog niet duidelijk. Al hopen Roger en Francine dat de kapel heropgebouwd of gerestaureerd wordt: "We zijn het allemaal zo gewoon hier. Maar zoiets zal veel geld kosten. De kapel was echt magnifiek binnenin. Het is een groot verlies, maar we zijn al blij dat we terug in ons huis zijn", besluit Roger.