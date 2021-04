Drie mannen veroordeeld voor mislukte helikopterontsnapping uit de gevangenis

De pilote probeert om de luchtverkeersleiding te waarschuwen dat ze gekaapt is. Maar de man van de opgesloten vrouw merkt dat, en duwt tegen de stuurknuppel. Alleen door erg koelbloedig te blijven, kan de pilote de vallende helikopter opnieuw rechttrekken. Daarna doet ze een paar keer alsof ze op de binnenplaats probeert te landen. Ze vertelt aan de drie mannen dat landen onmogelijk is, en doet ook alsof ze begint te hyperventileren. Daarop wordt de poging stopgezet, en vliegt het toestel naar Hélécine, in Waals-Brabant. De drie mannen slaan op de vlucht, maar kunnen in de dagen daarna opgepakt worden.