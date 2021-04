Drugslabo's meer dan enkel een crimineel probleem: Vlaams minister van Omgeving Demir (N-VA) wil geïntegreerde aanpak 

Het parket van Limburg vermoedt dat drugsafval tegenwoordig zelfs vaker gewoon rechtstreeks wordt geloosd in de natuur. "Recent hebben we een lozing in de buurt van de waterzuiveringsinstallatie in Lanaken vastgesteld. Daar was de zuurtegraad van het water zo sterk dat enkele medewerkers bevangen raakten door dampen", zegt Dorien Vanderheiden van het parket van Limburg.



De problematiek van drugslabo's en dumpingen of lozingen gaat dus verder dan puur het criminele alleen. Vlaams minister van Justitie en Omgeving Demir wil daarom de krachten bundelen tussen alle mogelijke betrokken diensten om een uniforme Vlaamse aanpak uit te werken. Denk bijvoorbeeld aan de parketten en politiediensten, maar ook de Openbare Vlaams Afvalstoffenmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij of zelfs netbeheerder Fluvius (want energieverbruik kan wijzen op een labo). De partijen komen vandaag voor het eerst samen om een plan uit te werken.