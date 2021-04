Dyab Abou Jahjah: "In de integratiesector loopt veel verkeerd omdat men er witte konijntjes wil kweken"

Columnist, gewezen leider van de Arabisch Europese Liga (AEL) en oprichter van de partij Be.One, Dyab Abou Jahjah was zoals zovelen gecharmeerd door Sihame El Kaouakibi, het Vlaams Parlementslid dat in opspraak is gekomen door mogelijk gesjoemel met subsidies met haar vzw Let’s Go Urban. “Het sprak mij wel aan hoe zij durfde de particratie op losse schroeven te zetten.” Hij ging er ook van uit dat ze met de subsidies die ze voor haar projecten kreeg als een “goede huisvader” omging.

Abou Jahjah raakte gaandeweg gecharmeerd door de sociaal onderneemster door haar optredens in het Vlaams Parlement, waar ze tot voor kort namens Open VLD in zat.

Zich uitspreken over de schuld of onschuld van El Kaouakibi doet Abou Jahjah niet. Dat laat hij aan de rechter over. Maar nu er allerlei zaken aan het licht komen, staat haar integriteit ook voor hem op de helling.