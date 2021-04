Een avondklok voor katten om vogels te beschermen: goed idee of niet?

Diny Tubbing, een stadsecoloog uit Delft, wil dat er een avondklok komt voor katten. Zij jagen op vogels, die nu volop in het broedseizoen zitten. Zijn idee: door katten 's nachts binnen te houden, worden de vogels meer beschermd.

Jan Rodts, van Vogelbescherming Vlaanderen, heeft er toch wat vragen bij. "Katten mogen dan wel het meest actief zijn 's nachts, vogels zijn dat vooral overdag. De vrouwtjes zitten op de eieren, de mannetjes brengen het voedsel aan. 's Nachts zijn vogels vrij passief. Behalve een uil of een nachtegaal, die momenteel in Vlaanderen terugkomt van zijn overwintering in Afrika."

Veel slachtoffers

"We weten dat katten veel slachtoffers maken. Er zijn al meer dan 2 miljoen huiskatten in België. Daar moet je dan nog eens de verwilderde, asiel-, pension- en katten uit een dierenwinkel bijtellen."

Er is al onderzoek naar gedaan. In Nederland bijvoorbeeld zouden er jaarlijks 18 miljoen vogels gedood worden door een kat. "Vogels zijn het kwetsbaarst wanneer ze uitvliegen. Ze hebben weinig vliegervaring. Ze verlaten het nest en landen dan vaak op het gazon of een terrastafel. Katten houden dat zeer nauw in de gaten en springen er naar toe."

Maar is dat niet gewoon de natuur? "De natuur is inderdaad geen paradijs. Het is een kwestie van eten of gegeten worden", vertelt Jan Rodts. "Maar er is een bepaald evenwicht tussen prooi en roofdieren. Gedomesticeerde katten zijn geen dieren die in de natuur thuis horen. Zij verstoren het evenwicht. Ik heb geen probleem met een sperwer die een huismus vangt, dat is de natuur. Maar ik heb wel een probleem met een kat die een huismus vangt."

Berispen

Katten doden niet enkel om hun prooi op te eten. Vaak doen ze het om te vissen naar een dankjewel van hun baasje. "Ik heb altijd gehoord dat je je kat moet berispen wanneer ze met een vogel thuiskomt. Zo kan je je kat misschien op andere gedachten brengen. Maar het is natuurlijk wel hun instinct om te jagen."