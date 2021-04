Een dieselwagen en thuiswerk: geen ideale combinatie

Auto wil niet meer

Caroline De Veuster uit Brugge laat aan "De Inspecteur" van Radio 2 weten dat ze haar auto niet meer snapt. Al jaren volgt ze netjes de voorschriften van de Opel Corsa diesel, wanneer het lampje zegt dat ze naar een hogere versnelling moet schakelen.

"Maar op een bepaald moment wou mijn auto niet meer, ik haalde geen 120 km per uur meer op de snelweg”, vertelt ze. Dus reed Caroline met haar wagen naar de garage. Wat kon er haar gebeuren? Ze had tenslotte betaald voor een verlengde garantie.

Maar daar dacht de garagist anders over. “Hij vertelde me dat ik te snel schakel, en dat mijn motor daardoor niet genoeg opwarmt. Mijn eigen schuld met andere woorden, dus kon ik geen beroep doen op de verlengde garantie. Ik moest de 100 euro voor de motorreiniging zelf betalen.”



Thuiswerk

Iedereen weet dat je met een dieselwagen genoeg kilometers moet afleggen. Dat was tot een jaar geleden voor Caroline geen probleem: elke dag reed ze 140 km van en naar het werk.

“Maar corona veranderde alles: ik werk sindsdien thuis. Als ik nog eens de auto start, is het om naar de supermarkt te rijden. Veel lange afstanden doe ik niet meer.”

En daar zit volgens specialist autotechniek Mark Pecqueur net het probleem: “Een dieselwagen presteert pas optimaal wanneer hij genoeg belast wordt, en als hij lang genoeg kan werken. Als de motor minstens een half uur kan draaien aan een temperatuur van ongeveer 400 graden, dan voelt hij zich in zijn sas.”

Diesel-profiel

Helaas is het rijprofiel van heel wat Belgen het afgelopen jaar drastisch veranderd door corona. "We leggen vaak gewoon niet meer genoeg kilometers af", zegt Pecqueur. “Een dieselwagen starten om hem binnen de 15 minuten weer stil te leggen is echt af te raden. De motor heeft gewoon een langere opwarmtijd nodig.”

Bovendien willen we allemaal een te zware motor, vindt Pecqueur. “Om 120 km per uur te rijden op de snelweg heb je zo’n 40 pk nodig, maar we willen wel een auto van 150 pk. Die doet er ook langer over om op te warmen.”

De gevolgen blijven dan ook niet uit: “Het roet zal zich opstapelen in de uitlaat van de motor. Wanneer je dat 15 of 20 keer na elkaar doet, wordt de kans op problemen groot.”

Remedie

Caroline kwam ervan af met een factuur van 100 euro voor een motor-reinigingsproduct. “Dat zal de motor schoonmaken bij een lage temperatuur”, zegt Pecqueur. “Maar het kon veel erger zijn: als de roetfilter moet vervangen worden, mag je rekenen op een kost van 800 tot 3000 euro, afhankelijk van het automodel.”

Voorkomen is dus beter dan genezen. Pecqueur raadt dieselrijders dan ook aan om goed na te denken over hun autogebruik en te zorgen voor voldoende lange ritten. “Rijd niet enkel naar de winkel, maar combineer de rit met een bezoek aan een verre vriend die je al lang niet meer gezien hebt. Genoeg lange ritten houden je diesel in vorm.”

Dan komt dat lampje dat je doet schakelen trouwens ook van pas: “Bij die lange ritten is het zeker aangewezen om de schakelindicatie te volgen. Op tijd schakelen zorgt voor een zwaardere belasting van je motor en een lager verbruik.”

Bij korte afstanden ga je beter wat hoger in toeren, geeft Pequeur mee. ”Zo warmt de motor sneller op. Je ziet dat ook bij wagens met een automatische versnellingsbak: die zullen langer wachten met schakelen tot de wagen de gewenste temperatuur bereikt heeft.”