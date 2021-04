In Oostende eerste vluchten vertrokken sinds niet-essentiële reizen weer mogen 

Sinds maandag 19 april mag je weer op (niet-essentiële) reis naar het buitenland. Vandaag vertrok de eerste toeristische vlucht van op de luchthaven in Oostende. Het vliegtuig vloog vanmiddag naar Gran Canaria en Tenerife.

In totaal waren er 118 passagiers aan boord. De reizigers moesten allemaal op voorhand een coronatest laten afnemen om te bewijzen dat ze negatief zijn. Maar dat nemen ze er graag bij. De passagiers waren vooral blij dat ze eindelijk terug kunnen reizen: "Wij zijn gepensioneerd en zitten al een jaar in quarantaine. We zijn dolgelukkig dat we terug op reis kunnen en de warmte mogen opzoeken". Ook andere reizigers zijn blij dat ze er even tussenuit kunnen, "Ik zit al 6 maanden alleen thuis te werken op 50 vierkante meter, dus voor mij is deze reis toch wel essentieel".

Omdat Gran Canaria en Tenerife rode zones zijn, zullen de reizigers bij hun terugkeer ook een week in quarantaine moeten. Maar dat hebben ze er graag voor over: "Ik ga mijn familie bezoeken in Gran Canaria, want ik mis ze heel erg. Over 3 weken keer ik terug en ik hoop stilletjes dat Gran Canaria tegen dan een oranje zone is geworden in plaats van een rode nu. Dan zou de quarantaine niet meer nodig zijn.".