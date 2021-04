Extra steunmaatregel voor horeca: federale regering verlaagt btw tijdelijk naar 6 procent

"Daarom hebben we ervoor gekozen om de btw te gaan verlagen naar 6 procent, zowel voor voeding als voor alcoholische en niet-alcoholische dranken." Het gaat om een tijdelijke btw-verlaging die geldig blijft tot eind september.

Als klant gaat u van deze btw-verlaging niets merken. "Het is vooral de bedoeling dat we op deze manier café-uitbaters en horeca-uitbaters gaan ondersteunen", aldus Van Peteghem. "Het is de bedoeling dat het voordeel dat we hen nu geven voor hen is , dat ze dat inderdaad op zak kunnen steken na de zeer lange periode dat ze het moeilijk hebben gehad en gesloten waren."