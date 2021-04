Fietster Laura klaagt moordstrookje op N10 aan met zelfgemaakt fluovest "Laat mij leven"

Volgens Laura heeft haar actie succes. "Vaak krijg ik duimpjes van chauffeurs of laten ze me weten dat ze mijn strijd steunen. Er moet echt iets veranderen. Ik kan langs parallelwegen fietsen, maar dan ben ik veel langer onderweg. Er is hier plaats voor een degelijk fietspad." Via de Radio 2-app reageerden een aantal luisteraars die langs de N10 wonen. Er zouden al tientallen jaren plannen zijn voor de aanleg van fietspaden, inclusief reeds gedane onteigeningen in Heist-op-den-Berg.

In een reactie aan onze redactie laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten dat er op termijn fietspaden komen. "Nu zitten we in de voorbereidende fase", zegt woordvoerder Gilles van Goethem. "Het gaat over gefaseerde werken die over 10 jaar afgerond moeten zijn. Voor de onteigeningen tussen Berlaar en Begijnendijk mikken we op 2025."