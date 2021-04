Fietstunnel Sint-Stevens-Woluwe geopend: "Hij is magnifiek"

In Sint-Stevens-Woluwe werd vandaag een nieuwe fietstunnel in gebruik genomen langs het Woluwedal in Zaventem en Kraainem. Naast de nieuwe fietstunnel en fietssnelweg werden ook de twee kruispunten van het Woluwedal met de Leuvensesteenweg en de Tramlaan heringericht, met het oog op verkeersveiligheid.