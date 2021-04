Hoe één verboden product de pluimveesector platlegde: proces rond "fipronilcrisis" start

Voor de correctionele rechtbank in Antwerpen start vandaag het proces rond de fipronilcrisis. Midden 2017 werd in ons land en in Nederland de chemische stof fipronil ontdekt in miljoenen kippeneieren. In Nederland zijn 2 zaakvoerders van een ontsmettingsbedrijf al veroordeeld, in ons land staan onder meer 4 firma's terecht die het verboden product fabriceerden, verkochten en gebruikten.