1.000 ton zwerfvuil in Gent: politie zet extra anonieme camera's in om sluikstorters te vatten

De Gentse politie gaat meer controleren op zwerfvuil. Dat zal onder meer met anonieme camera’s gebeuren. De stad neemt de maatregelen omdat ze vorig jaar bijna 36.000 meldingen heeft binnengekregen over sluikstort. Dat zijn er 10.000 meer dan het jaar daarvoor, in 2019 dus. In totaal ging het om bijna 1.000 ton.