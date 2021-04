Geschorste diaken uit Heusden-Zolder is ook in beroep vrijgesproken van de aanranding van leerlingen

De feiten met de 17-jarige meisjes dateren uit 2001 en 2002. Maar pas toen de man zich in december 2016 met de nodige festiviteiten tot diaken liet wijden, stapten beiden - ondertussen volwassen vrouwen - naar de rechtbank. Daarop heeft het bisdom hem geschorst als diaken. In februari vorig jaar heeft de strafrechter in Hasselt hem vrijgesproken, terwijl het parket twee jaar celstraf had geëist. Volgens de rechter kwamen de verklaringen van de vrouwen wel geloofwaardig over maar waren de feiten onvoldoende bewezen.