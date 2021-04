Gouverneur Limburg over stijgende coronacijfers: "Geen algemene maatregelen"

Volgens Lantmeeters is de situatie ernstig in Limburg, maar heeft het voorlopig nog geen zin om een algemene maatregel te nemen in heel de provincie. "We monitoren van dag tot dag aan de hand van de testresultaten. We bekijken het per klas, per school en per bedrijf. We kijken wat er gaande is en als het nodig is, dan nemen we maatregelen."