Beringnaar Hans Put schrijft boek: "Straffe verhalen uit de cité van Beringen-Mijn"

"De afgelopen vijftien jaar heeft onze erfgoedvereniging heel veel mensen geïnterviewd, maar met die verhalen is toen eigenlijk weinig gebeurd. De erfgoedcel in Genk heeft enkele verhalen opgepikt, maar de meeste zijn in de kast blijven liggen. Het doel was er ooit een boek over te schrijven en dat boek is er nu", vertelt Hans Put bij Radio 2 Limburg. "Ik had het een beetje onderschat, want het was monnikenwerk. Ik heb meer dan honderd interviews opnieuw beluisterd en daar de beste quotes en strafste verhalen uitgehaald."