Hasselaar Luc Motmans speelt al 25 jaar Ambiorix in Tongeren: "Het begon als een tooggrap"

“Het is eigenlijk begonnen als een tooggrap in Hasselt. Ze zochten iemand om van de sokkel te springen voor een reclamefilmpje van het Gallo-Romeins Museum. Het beeld was op dat moment weg in herstelling wegens luchtvervuiling en erosie", vertelt Motmans bij Radio 2 Limburg. "Ik heb wel een snor, maar niet zo'n grote als Ambiorix. Ze wisten dat ik nogal een durver was. Enkele dagen later ben ik eens gaan kijken naar de sokkel van zeven meter hoog en ik dacht: 'Dat gaan we doen!'"