Hasselt wil naar een centrum met alleen groene voertuigen en veel laadpalen

“We willen als stad zelf het goede voorbeeld geven. We zulllen onze laadpunten voor elektrische wagens en fietsen uitbreiden. Binnenkort krijgen bijvoorbeeld onze bestaande fietsenstallingen een update met waar nodig extra laadpunten. Daarnaast hebben we elektrische deelwagens (Cambio) en elektrische deelfietsen (Mobit) ter beschikking, waar we ook verdere uitbreiding en professionalisering zoeken. Tot slot gaan we ons eigen wagenpark omzetten naar een zero-emissie vloot en kiezen voor duurzame (deel)mobiliteit bij dienstverplaatsingen”, aldus schepen Schepers: “In mei starten we met een proefproject: een elektrische wandelbus die minder mobiele mensen in de Hasseltse binnenstad vervoert. Bij succes wordt het project bestendigd in het najaar.“