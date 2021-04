Indonesische onderzeeër met 53 militairen aan boord is vermist voor de kust van het eiland Bali

Aan boord van de onderzeeër bevinden zich 53 mensen. De Indonesische marine is een zoektocht gestart en heeft de hulp ingeroepen van collega's uit buurlanden zoals Singapore en Australië. Op de plaats waar de boot verdwenen is, heeft de marine intussen enkele olievlekken in zee opgemerkt. Dat zou er kunnen op wijzen dat het schip vergaan is. De duikboot werd aangedreven door dieselmotoren.

De boot is in 1981 gebouwd op een scheepswerf in de Duitse havenstad Kiel en was dus al vrij oud. Negen jaar geleden heeft het schip een grote renovatie doorgemaakt in Zuid-Korea.

Indonesië telt 17.000 eilanden en is de grootste en meest bevolkte staat in Zuidoost-Azië. Het heeft ook de grootste marine, al is die niet altijd even modern. De voorbije jaren is evenwel fors geïnvesteerd in de uitbreiding en de modernisering van de zeemacht. Dat heeft veel te maken met de spanningen in de Zuid-Chinese Zee, waar China grote gebieden claimt. Indonesië bezit daar onderzeese aardgasvelden nabij de Natuna-archipel en wil daar geen Chinese schepen zien. De voorbije jaren zijn een aantal Chinese "vissersboten" daar in beslag genomen en tot zinken gebracht.