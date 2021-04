Klant valt werknemer van Colruyt in Sint-Truiden aan, personeel legt morgen even het werk neer

De klant was in de winkel aangesproken op de coronamaatregelen. Hij was het daar niet mee eens en duwde daarbij de kar tegen de benen van de winkelbediende. Maar daar bleef het niet bij. Na de sluiting van de winkel wachtte de man het personeelslid op en smeet met stenen naar zijn wagen. Toen het personeelslid daarna uitstapte, kreeg hij ook nog een vuistslag in het gezicht.