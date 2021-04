BEKIJK: Studio JIJWEET geeft stem aan jongeren uit jeugdvoorzieningen: "Kunnen zeggen wat ze willen aan heel Vlaanderen"

Vijf weken lang kunnen jongeren elke woensdagavond luisteren naar "Studio JIJWEET". Tussen 19 en 20 uur 's avonds is er via Facebook een radio-uitzending, telkens vanuit een andere jeugdvoorziening in Vlaanderen. Acteur Nathan Naenen presenteert, en geeft een stem aan de jongeren die in de voorzieningen verblijven. Minderjarigen getuigen anoniem, want dat heeft met privacy te maken. De eerste stop vanavond was een jeugdvoorziening in Brugge. Bekijk hierboven het verslag van het "Laat journaal".