Gemeente Machelen is onbestuurbaar en moet op zoek naar nieuwe burgemeester en schepenen

Het voorstel tot onbestuurbaarheid van de oppositie haalde het met een meerderheid van 16 op 25 stemmen. De wet schrijft dan voor dat de provinciegouverneur gesprekken opstart met de verschillende partijen.

Jan Spooren maakte zijn bevindingen over aan minister Somers en die heeft beslist om de gemeente onbestuurbaar te verklaren. “Ik kan niet anders dan samen met de gouverneur vaststellen dat zijn bemiddelingsopdracht mislukt is en er zich geen oplossing aandient. In het belang van de inwoners van Machelen mag deze situatie niet langer aanslepen."

De gemeenteraad moet nu een nieuw college van burgemeester en schepenen aanstellen.