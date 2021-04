Man die 200 dode vissen dumpte in Vaart in Zele, geeft zich aan bij politie

De Vaart in Zele is een aftakking van de Schelde. Wandelaars merkten er zondag tientallen dode vissen op. Eerst was het niet duidelijk wat er precies was gebeurd. Na onderzoek bleek het om kwabalen te gaan, en die komen normaal niet voor in de waterlopen in Zele. Alles wees er dus op dat een kweker er zijn dode vissen had gedumpt. De man heeft zich intussen gemeld bij de politie.