Minister Dalle wil met plan voor de media "krachten bundelen in de strijd tegen grote spelers"

Het 'relanceplan' van de Vlaamse regering wil de economie weer op de sporen krijgen na de hakbijl van de coronacrisis. Er is ook een medialuik voorzien, goed voor 35 miljoen euro in totaal, om de mediasector in Vlaanderen te vrijwaren.

"De reclame-inkomsten staan onder druk en gaan -als er al zijn- vaak naar buitenlandse spelers: Google, Amazon, Netflix. Heel veel mensen streamen of consumeren nieuws via de smartphone. Dat heeft een enorme impact op hoe onze media werken en hoe ze mensen moeten bereiken. Het is wat 'Do or die" stilaan, we moeten zorgen dat we mee zijn. We hebben mooie mediabedrijven, zowel de openbare omroep als de private bedrijven. Maar dat digitaal mediagebruik moeten we in handen nemen", zegt Dalle.

"Er is heel veel aan het gebeuren: gaming, extended reality, ook smaakverbreding en algoritmes om de Vlaming beter te kunnen bedienen. Ook de omslag naar 5G zit eraan te komen. We willen mediabedrijven aanmoedigen om samen te werken, om projectaanvragen in te dienen bij de regering. Goed 21 van de 35 miljoen euro is daarvoor voorzien."