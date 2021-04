Mogelijke link tussen bloedklonters en vaccin Johnson & Johnson, komt er een leeftijdsgrens zoals bij AstraZeneca?

Vaccinoloog Isabel Leroux-Roels is tevreden dat het EMA, het Europees Geneesmiddelenagentschap, een gunstig advies heeft uitgebracht over het coronavaccin van Johnson & Johnson. "De voordelen van vaccinatie wegen zwaar door op het risico dat zeer uitzonderlijk is", zei ze gisteren in "Terzake". "We spreken hier over een risico van 1 op 1 miljoen, op basis van de cijfers die we nu hebben."

Bekijk het gesprek met Isabel Leroux-Roels in "Terzake" (en lees verder onder de video):