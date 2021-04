Montenegro: een klein land in de klauwen van de Chinese draak

Die invloed van China aan de (zuid-)oostflank van de EU is al langer een doorn in het oog van de Europese leiders. De laatste tijd is Europa assertiever aan het worden tegenover Peking. Twee jaar geleden gebruikte de Europese Commissie al het woord "systeemrivaal" in een document over de China-strategie van de EU. Anders gezegd: een land met een politiek systeem dat haaks staat op de waarden van de Europese Unie. De laatste maanden spaarde de EU ook zijn kritiek niet inzake de behandeling van de Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang, of de aftakeling van de democratische vrijheden in Hongkong.