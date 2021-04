Nieuwe schokdemper op basis van materiaal met kleine poriën en water is duizenden keren herbruikbaar

Het waren onderzoekers aan de Universiteit van Oxford die dit nieuwe mechanisme voor het eerst waarnamen in ZIF-8, een bepaald nanoporeus materiaal. Om te begrijpen waarom dit materiaal zo efficiënt mechanische schokken kan opvangen, en vooral waarom het materiaal efficiënter wordt bij snellere schokken, voerden UGent-onderzoekers verschillende uitdagende kwantummechanische simulaties uit.

De sleutel in het verhaal bleek de heel specifieke structuur van ZIF-8 te zijn. Omdat het materiaal bestaat uit met elkaar verbonden, waterafstotende kooien, dringt water nooit spontaan in deze kooien binnen. Het is pas van zodra er voldoende druk op het materiaal wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld door een mechanische schok, dat de eerste watermoleculen ondanks het waterafstotend karakter van het materiaal toch binnendringen in de kooien.

Waterstofbruggen - bindingen tussen elektronenparen waarbij geen elektron wordt uitgewisseld - zorgen er dan voor dat de moleculen zich binnen die kooien in kleine groepjes organiseren. Van zodra zo’n groepje voldoende groot wordt – vanaf een vijftal watermoleculen – wordt het veel gemakkelijker om extra watermoleculen in de kooien te laten binnendringen, tot ze uiteindelijk het volledige materiaal vullen.

Dit ganse proces neemt wel wat tijd in beslag. Als de mechanische impact te snel invalt op het materiaal, is er dus onvoldoende tijd om zulke groepjes te vormen, en is er nóg meer energie van de mechanische schok nodig om het water in de kooien te laten binnendringen. Dit verklaart de hogere efficiëntie van de materialen bij snellere impacts, er wordt immers nog meer energie van de schok geabsorbeerd.