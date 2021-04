Ondernemer schenkt Kevin in Lommel een nieuwe gocart nadat hij vorige week werd aangevallen

Het hele verhaal beroerde ook Patric Derdaele, baas van het gelijknamige industriebouwbedrijf in Lommel. Hij kocht een gloednieuwe gocart voor Kevin en heeft hem die gisteren gebracht."Mijn vrees was dat Kevin zichzelf thuis zou opsluiten en die nieuwe gocart is misschien de gelegenheid voor hem om een nieuwe start te nemen." De jongen was er alvast mee in de wolken. Volgens zijn mama Paula moet hij nu eerst langzaam herstellen en zal hij over een tweetal maanden weer op pad kunnen. "Hij slaapt nu al iets beter, en wordt tenminste toch al niet meer om de haverklap wenend wakker."