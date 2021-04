Ooievaarskoppel broedt in Webbekoms Broek in Diest: "Hopelijk kunnen we binnenkort doopsuiker uitdelen"

"Het mannetje is geringd, uit de gegevens op de ring konden we achterhalen waar hij vandaan komt en hoe oud hij is", zegt Erik. "De mannetjesooievaar is geringd net over de grens in Frankrijk in 2018. Nadien heeft hij wat rondgezworven, hij heeft in Duitsland gezeten en recent ook in Doel. Op 1 april is hij hier terechtgekomen en dan heeft hij een vrouwtje uit de lucht kunnen lokken. Van het vrouwtje weten we heel weinig. We weten ook niet hoe oud ze is en of ze geslachtsrijp is en dan kan het broedsel mislukken. Maar ondertussen hebben we foto's doorgestuurd naar Het Zwin en onze collega's daar hebben bevestigd dat het vrouwtje geslachtsrijp is."