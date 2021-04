OPCW bestraft Syrië voor gebruik chemische wapens

Uit een onderzoeksrapport dat vorig jaar verschenen is, blijkt dat de Syrische luchtmacht sarin en chloor gebruikt heeft bij aanvallen op het stadje Ltamaneh (Noord-Syrië) in maart 2017. Die stad was toen in handen van oppositiegroepen. De OPCW eiste uitleg van Syrië en het land kreeg 90 dagen de tijd om de gebruikte wapens aan te geven en resterende voorraden te onthullen. Maar ook dat gebeurde niet.

De druk nam twee weken geleden nog toe toen er nog een rapport verscheen van het Onderzoeks- en Identificatieteam van de OPCW en de Verenigde Naties. In dat rapport werd opnieuw de Syrische luchtmacht verantwoordelijk gehouden, dit keer van het gebruik van chloor in de stad Saraqeb in 2018.