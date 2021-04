Oprichter Wikipedia Jimmy Wales: "Twitter en Facebook versterken de verspreiding van desinformatie"

And& in Leuven is een groot technologiefestival waar kunst en technologie samen komen. Dit jaar wordt de editie van vorig jaar gehouden, die door corona werd uitgesteld. Het publiek is er dit jaar niet bij, wie aanwezig wil zijn, moet het festival – met lezingen van gerenommeerde ondernemers en wetenschappers – online volgen. Een van hen is Jimmy Wales, oprichter van de online-encyclopedie Wikipedia.