Oudenaarde maait niet in mei: "We laten 22 hectare openbaar groen groeien voor biodiversiteit"

“Omdat het klimaat aan het veranderen is, krijgen insecten en bloemen het wat moeilijker. Dus willen we de biodiversiteit verhogen, door minder te maaien. Door een voorbeeld te stellen hopen we dat onze inwoners hetzelfde zullen doen. We leggen momenteel ook op veel plekken in de stad bloemenweides aan, nog meer dan vorig jaar. We leggen ook geveltuintjes aan en promoten die bij onze inwoners. Hier en daar komen ook bijenhotels”, vertelt de schepen.

(Lees voort onder de foto)